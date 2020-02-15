«اضرب يا بدري».. الزمالك يرد على تصرف عبدالله جمعة

عنف مسئولو نادي الزمالك، عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بسبب واقعة مباراة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي.واحتفل جمعة بعد اللقاء في فيديو عبر حسابه على "الإنستجرام" وقال "اضرب يا بدري" في إشارة لثلاثية الترجي التونسي في شباك الأهلي بنسخة دوري أبطال افريقيا في الموسم قبل الماضي.