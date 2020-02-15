«الإسكان» تشكف تفاصيل طرح وحدات مشروع امتداد الرحاب

قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة أعلنت عن طرح 238 وحدة بمشروع امتداد الرحاب، مدينة القاهرة الجديدة، وهو إسكان فاخر ومتوسط.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الحجز من المقرر أن يبدأ يوم 15 مارس المقبل ويتم التسجيل إلكترونيا، على موقع www.hdb-reservation.comوتابع أن الوحدات موجودة وتتراوح المساحات ما بين 92 مترا وحتى 131، وعلى من يرغب في الحجز قراءة الشروط جيدًا وكذلك يتاح له معاينة المكان والعمارات المجاروة والتشطيبات.وأكد أن مقدم الحجز يبدأ من 100 ألف جنيه كتأكيد لتخصيص الوحدة ويوجد تسهيلات على الأقساط تبدأ من 3 إلى 7 سنوات، كما يمكن للمشتري أن يستفيد من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، موضحًا أن الاستلام سيكون من 6 أشهر إلى عام بسبب الإجراءات والتشطيبات.