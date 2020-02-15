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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خارجية سوريا: نرفض فكرة الإدارة الذاتية الكردية في البلاد

السبت 15/فبراير/2020 - 06:26 م
نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد
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أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، رفض دمشق فكرة وجود أي إدارة ذاتية كردية في البلاد، مشددا على وحدة أراضي سوريا بالكامل.

وقال مقداد، في تصريحات، اليوم، إن المكون الكردي يشكل جزأ لا يتجزأ من الشعب السوري، محملا الولايات المتحدة وإسرائيل المسئولية حول محاولة فصل الأكراد عن باقي الشعب، مضيفا أن الإدارة الذاتية من المحرمات ومصرون على وحدة أراضي سوريا كاملة.

وعن العدوان التركي على شمال سوريا، قال إن الولايات المتحدة تستغل تركيا لحماية مصالحها المتمثلة في النفط وإسرائيل.

ووصف مقداد حكومة أنقرة بأنها "الأغبى" على مستوى العالم، قائلا: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متورط في خوض الحرب ضد سوريا وها هو قد ذهب للقتال في ليبيا.

وأشار إلى أن أردوغان كان يعتقد أن الحرب على سوريا ستنتهي خلال بضعة أيام ولذلك ارتكب جريمة ضد سوريا والشعب التركي، لافتا إلى أنه كان يجب على الحكومة التركية أن تفكر بأن أي إضعاف للدولة السورية سينعكس عليها أيضا.

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