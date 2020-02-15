«مفوضية الأمم المتحدة»: تفاقم أزمة اللاجئين السوريين تعرض حياتهم للخطر

قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الأردن محمد الحواري، إن أزمة اللاجئين قديمة ومتجددة، مشيرًا إلى أن دول الشرق الأوسط تحتوي على أقل نصف سكان الأرض، لكن بها أكثر نسبة تصدير أزمات.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الغد" المذاع عبر فضائية "الغد"، أن الأزمة السورية منذ ما يقارب 9 سنوات، هي الأكثر تصديرًا للنازحين واللاجئين، حيث وصل العدد إلى 9 ملايين في الداخل، و5 ملايين في الخارج، تستضيفهم الدول الأضعف اقتصادًا، فالأردن يستضيف لاجئًا مقابل 11 مواطنًا، وبذلك يكون في المرتبة الثانية بعد لبنان بنسبة لاجيء لكل 9 مواطنين.وأشار إلى أن نسبة الفقر بين اللاجئين 89%، فمن كان لديه مدخرات انتهت، من كان لديه رب أسرة غادر، أو توفي، والذين عادوا إلى سوريا 37 ألف سوري فقط.وأوضح أن عددًا كبيرًا داخل الأردن لا يستطيعون العودة، لأنهم يخشون ألا يجدوا سبل المعيشة، أو يخشون العودة للخدمة العسكرية.ولفت إلى أنه في بداية الأزمة كان تمويل اللاجئين جيد وكافٍ بمبلغ 372 مليون دولار، بينما العام الماضي وصل التمويل إلى 58% فقط، وهذا العام ما يحتاجه اللاجئون بالأردن 353 مليونًا، ما تم توفيره هو 11% فقط.ونوه إلى أن نسبة البطالة في الأردن عالية، ولا توجد مساحة للضيوف للعمل، لهذا على الدول أن تلتفت لأحوال اللاجئين لأن خفض التمويل يعرضهم للخطر.كانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أوضحت في أحدث إحصائياتها أن عدد اللاجئين السوريين بلغ 5 ملايين و600 ألف لاجئ، وأنها بحاجة إلى أكثر من 5 مليارات و400 مليون دولار لدعمهم في دول الجوار خلال العام الجاري.