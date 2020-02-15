رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«مفوضية الأمم المتحدة»: تفاقم أزمة اللاجئين السوريين تعرض حياتهم للخطر

السبت 15/فبراير/2020 - 06:24 م
محمد الحواري
محمد الحواري
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الأردن محمد الحواري، إن أزمة اللاجئين قديمة ومتجددة، مشيرًا إلى أن دول الشرق الأوسط تحتوي على أقل نصف سكان الأرض، لكن بها أكثر نسبة تصدير أزمات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الغد" المذاع عبر فضائية "الغد"، أن الأزمة السورية منذ ما يقارب 9 سنوات، هي الأكثر تصديرًا للنازحين واللاجئين، حيث وصل العدد إلى 9 ملايين في الداخل، و5 ملايين في الخارج، تستضيفهم الدول الأضعف اقتصادًا، فالأردن يستضيف لاجئًا مقابل 11 مواطنًا، وبذلك يكون في المرتبة الثانية بعد لبنان بنسبة لاجيء لكل 9 مواطنين.

وأشار إلى أن نسبة الفقر بين اللاجئين 89%، فمن كان لديه مدخرات انتهت، من كان لديه رب أسرة غادر، أو توفي، والذين عادوا إلى سوريا 37 ألف سوري فقط.

وأوضح أن عددًا كبيرًا داخل الأردن لا يستطيعون العودة، لأنهم يخشون ألا يجدوا سبل المعيشة، أو يخشون العودة للخدمة العسكرية.

ولفت إلى أنه في بداية الأزمة كان تمويل اللاجئين جيد وكافٍ بمبلغ 372 مليون دولار، بينما العام الماضي وصل التمويل إلى 58% فقط، وهذا العام ما يحتاجه اللاجئون بالأردن 353 مليونًا، ما تم توفيره هو 11% فقط.

ونوه إلى أن نسبة البطالة في الأردن عالية، ولا توجد مساحة للضيوف للعمل، لهذا على الدول أن تلتفت لأحوال اللاجئين لأن خفض التمويل يعرضهم للخطر.

كانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أوضحت في أحدث إحصائياتها أن عدد اللاجئين السوريين بلغ 5 ملايين و600 ألف لاجئ، وأنها بحاجة إلى أكثر من 5 مليارات و400 مليون دولار لدعمهم في دول الجوار خلال العام الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

بث مباشر.. حفل عيد الحب من استاد القاهرة

منذ حوالي 23 ساعة

مصادر تكشف لـ«الدستور» جنسية حامل «كورونا» وموقع عزله

منذ حوالي 6 ساعات

الباز يكشف رعب قطر من «الممر» وكواليس إنتاجها «بسبوسة بالقشطة» في 90 دقيقة

منذ أقل من ساعة

أيمن بهجت قمر يعلن اعتزال كتابة الأغاني

الصور

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

إصابة حارس صن داونز قبل مباراة الأهلي

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

إنفوجراف

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

نجم الساعة

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات فى التأثير على حرية التفكير

«كوبي براينت» ضمن المرشحين للانضمام إلى «هول أوف فايم»

ضابط روسي يطلب يد حبيبته بدبابات على «شكل قلب» (فيديو)

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

«مفاهيم يجب أن تصحح».. كتاب يعالج الغلو والتطرف في الدين لـ«أبو زهرة»

وزير الثقافة تعتمد توصيات مؤتمر المجمع العربى للموسيقى الـ25

قصور الثقافة تستعيد ذكريات «القاهرة 30».. صور

الثلاثاء.. «تانيس» بمختبر سرديات الإسكندرية