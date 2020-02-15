أستاذ بجامعة المنصورة يخلع ملابسه ليخفف من توتر طلابه (فيديو)
السبت 15/فبراير/2020 - 06:04 م
إيمان ماهرطباعة
نشر الدكتور هشام سلام، مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، فيديو على حسابه الخاص بموقع التدوينات القصير، "تويتر" ظهر فيه وهو يخلع ملابسه الرسمية أمام الطلاب الجدد، وظهر بشكل "كاجوال".
وغرّد سلام، على الفيديو قائلا: " في أحد الأيام، تم دعوتي لإلقاء محاضرة مع طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون لبدء عامهم الجامعي الأول، وكنت أحاول أن أوضح لهم أن أساتذة الجامعة لا يعضون، لذا كانت مقدمتي بهذا الشكل".
هشام سلام هو مدير ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، وهو المركز البحثي الأول والوحيد من نوعه في الجامعات المصرية والشرق أوسط، والمتخصص في دراسة التراث الطبيعي من الحفريات الفقارية.
تخرج من جامعة المنصورة عام 1997 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف شعبة الجيوكيمياء ليعمل معيدا بذات القسم، حصل في عام 2002 على درجة الماجستير في علوم الجيولوجيا من جامعة المنصورة تخصص الحفريات والطبقات، وصُنفت رسالته كأفضل رسالة ماجستير للعلوم الجيولوجية في الجامعة لذلك العام.
حصل في عام 2006، على منحة للتخصصات النادرة مقدمة من الدولة للحصول على درجة الدكتوراه من الخارج، ليتخرج من جامعة أكسفورد عام 2010 ليكون أول مصري حاصل على دكتوراه من الخارج في تخصص الحفريات الفقارية. شاهد
وغرّد سلام، على الفيديو قائلا: " في أحد الأيام، تم دعوتي لإلقاء محاضرة مع طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون لبدء عامهم الجامعي الأول، وكنت أحاول أن أوضح لهم أن أساتذة الجامعة لا يعضون، لذا كانت مقدمتي بهذا الشكل".
هشام سلام هو مدير ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، وهو المركز البحثي الأول والوحيد من نوعه في الجامعات المصرية والشرق أوسط، والمتخصص في دراسة التراث الطبيعي من الحفريات الفقارية.
تخرج من جامعة المنصورة عام 1997 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف شعبة الجيوكيمياء ليعمل معيدا بذات القسم، حصل في عام 2002 على درجة الماجستير في علوم الجيولوجيا من جامعة المنصورة تخصص الحفريات والطبقات، وصُنفت رسالته كأفضل رسالة ماجستير للعلوم الجيولوجية في الجامعة لذلك العام.
حصل في عام 2006، على منحة للتخصصات النادرة مقدمة من الدولة للحصول على درجة الدكتوراه من الخارج، ليتخرج من جامعة أكسفورد عام 2010 ليكون أول مصري حاصل على دكتوراه من الخارج في تخصص الحفريات الفقارية. شاهد