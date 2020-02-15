رئيس وزراء العراق يعلن تشكيلة وزارية من الأكفاء
السبت 15/فبراير/2020 - 06:04 م
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أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم، الاقتراب من تحقيق إنجاز تاريخي عبر تشكيلة وزارية مستقلة.
وقال علاوي وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية: «اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي عبر تشكيلة وزارية مستقلة من الأكفاء».
وأضاف: «نأمل استجابة أعضاء البرلمان للتشكيلة المقدمة والتصويت عليها لتنفيذ مطالب الشعب».
وقال علاوي وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية: «اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي عبر تشكيلة وزارية مستقلة من الأكفاء».
وأضاف: «نأمل استجابة أعضاء البرلمان للتشكيلة المقدمة والتصويت عليها لتنفيذ مطالب الشعب».