رئيس وزراء العراق يعلن تشكيلة وزارية من الأكفاء

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم، الاقتراب من تحقيق إنجاز تاريخي عبر تشكيلة وزارية مستقلة.وقال علاوي وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية: «اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي عبر تشكيلة وزارية مستقلة من الأكفاء».وأضاف: «نأمل استجابة أعضاء البرلمان للتشكيلة المقدمة والتصويت عليها لتنفيذ مطالب الشعب».