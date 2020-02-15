«تعرية» جمال عيد أمام المصريين: محاولات تحريضك لن تفلح

شنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة على الناشط السياسي جمال عيد، واصفين إيّاه بـ«الكذّاب» الذي يردد ادعاءات باطلة ضد الدولة ومؤسساتها، مقابل الحصول على تمويل من الجماعة الإرهابية.وقال المهاجمون، في رسالة استياء من عيد ورفاقه:"الادعاءات التي ترددها أنت وأمثالك بسبب تعاونكم مع الإخوان الإرهابيين مقابل الحصول على الفتات ومبالغ تقومون مقابلها بتدمير البلد واطلاقك لنفس ادعاءات وأكاذيب الجماعة الإرهابية ليست بطولة، بل خيانة لمصر وشعبها وأرواح شهداء الوطن.وواصل رواد السوشيال ميديا هجومهم على عيد:"هل نسيت عشرات الملايين من المواطنين ونزولهم الشوارع والميادين في ثوره الكرامة 30 يونيو، لرفض حكم الإخوان الذين ألقوا بك وبامثالك في مقالب القمامه بعد أن خدعوكم، لتأتي اليوم مع أتباعك لمحاولة تكوين هذا المشهد الماسأوي.وأكد مهاجمو الناشط السياسي أنه لن ينجح في مساعيه ومحاولته في التحريض ضد الدولة ومؤسساتها، ولن يؤدي تعاونه مع الإخوان وتحريكه كالدُمية لتحقيق أغراض مؤامرته الدنيئة؛ لأنه محتقر من جموع المصريين في الشارع.