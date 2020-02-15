السوشيال تهاجم بهجت وجاسر: يمارسون بلطجة سياسية لغل يد العدالة

هاجم رواد مواقع التواصل حسام بهجت وجاسر عبد الرازق، مؤكدين أنهما يتأمران ضد الدولة من خلال إطلاق الأكاذيب للدفاع عن محبوسين على ذمة قضايا جنائية في محاولة بائسة لابتزاز القانون وغل يد العدالة.قال المهاجمون:"عندما يتم اتخاذ إجراء قانوني ضد أتباعهم المتآمرين، حتى لو ثبت تورطهم في جريمة جنائية أو تحرش يقومان بالتكتل وترديد ادعاءات مكررة للإساءه لمصر ومؤسساتها وحشد المنظمات الأجنبية المشبوهة؛ للضغط على مصر للإفراج عن (هؤلاء الاتباع) بغض النظر عما ارتكبوه من جرائم، مؤكدين أن تحركاتهم المشبوهة ما هي إلاّ بلطجة سياسية لغل يد العدالة».أضافوا: غل يد العدالة أصبح مرفوضًا لدى الشارع المصري ويزيد من احتقار المواطنين لهؤلاء الأتباع و«الشرذمة» التي تبحث عن دور بطولي أمام الجماهير التي لفظتهم.وشدد رداد مواقع التواصل على:"أن التاريخ لن يعود للوراء أبدًا بعد أن خاض الشعب المصري تجربة مريرة نتيجه السماح لهؤلاء المتآمرين بالعبث بالدولة ومحاولة تخريبها وليعلم هؤلاء المتآمرين أن كل تحركاتهم المشبوهة ستجد تصدي حاسم من الشعب المصري بجميع فئاته.