محافظ الإسكندرية يستقبل سفير اليابان لدى مصر

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، بمكتبه، نوكي ماساكي سفير اليابان لدي جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.وفي البداية؛ رحب المحافظ بسفير اليابان على أرض الإسكندرية، لافتًا إلى العلاقات التاريخية بين مصر واليابان.وأشار إلى أن التعاون المثمر زاد بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة وجميعنا سعداء بذلك وخير مثال على ذلك وجود الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن تواجد عدد ٣ مدارس يابانية بالمحافظة.وأكد أننا نعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين على كافة المستويات، لاسيما في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري والتعاون الفني والمجال السياحي.وأكد استعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل للجالية اليابانية بالإسكندرية.من جانبه؛ شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال، معربًا عن رغبته فى زيادة توطيد العلاقات بين الجانبين، مضيفا أن الإسكندرية من أهم المحافظات ولها طابع خاص، مشيرا إلى اهتمامه بدفع وتنمية العلاقات بين مصر واليابان في كافة المجالات.وأشار إلى أنه هناك عدة مشروعات اجتماعية تدعم المجتمع المدني ومنها مركز لدعم التكنولوجيا الصناعية في منطقة غيط العنب، بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال وذلك لتعزيز الكوادر المهنية، ورحب بزيادة التعاون المثمر مع محافظة الإسكندرية على كافة الأصعدة.