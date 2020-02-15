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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة وهدم عدد من مخازن التهريب بحى الضواحى

السبت 15/فبراير/2020 - 05:43 م
إزالة وهدم عدد من
إزالة وهدم عدد من مخازن
بورسعيد/شيماء رشاد
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شنت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي، برئاسة اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى حملة مكبرة بمحازاة قناة الاتصال بالضواحي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تمت إزالة وهدم عدد من مخازن التهريب، وكل الأدوات التى تستخدم كوسائل لأعمال التهريب.

وأوضح رئيس الحى أنه تم غلق عدد من منافذ وفتحات التهريب بالرمال والرتش على ساحل القناة لوقف أعمال التهريب، كما تم تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 1000م عبارة عن مخازن من الطوب الأحمر وعشش خشبية وبعض المراكب الصغيرة، كما تمت إزالة أحد المباني والذى يستخدم كمخزن لتجهيز زريعة الأسماك.

وأضاف اللواء أحمد قاسم أنه ستتم مواصلة الحملات خلال الأيام القادمة حتى الانتهاء من إزالة كل مخازن وأوكار التهريب وغلق كافة المنافذ لوقف أعمال التهريب بالمنطقة لاستكمال المشروعات الخدمية والسياحية التى ستقام على ساحل القناة، وفى مقدمتها المرحلة الثانية من الكورنيش الجديد.

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