محافظ البحيرة يستبعد 3 مسئولين بكفر الدوار من مناصبهم

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استبعاد كل من نائب رئيس مدينة كفر الدوار للنظافة، ورئيس قرية زهرة، ومشرف القطاع الثالث للنظافة بمدينة كفر الدوار من مناصبهم، نظرًا لسوء حالة النظافة وتراكم القمامة بالمدينة.كان اللواء المحافظ قد قام بجولة بمركز كفر الدوار وتلاحظ تراكم القمامة ببعض المناطق بشارع بورسعيد، وعلى جانب الطريق الزراعى في مظهر غير لائق بمدينة كفر الدوار.وعلى الفور قرر المحافظ، استبعادهم من موقعهم وتعيين بدلًا منهم، مشددًا على أنه لا مكان لمسئول متخاذل أو متكاسل في أداء عمله، ولا تهاون مع المقصرين غير الملتزمين بمهام واجباتهم الوظيفية، موجها بمتابعة أعمال النظافة فى جميع قرى ومدن محافظة البحيرة.