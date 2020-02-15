إصابة حارس صن داونز قبل مباراة الأهلي

تلقي فريق صن داونز ضربة قوية، بخروج حارسه الأوغندي دينيس أونيانجو، مصابًا، خلال مباراة لفريقه، أمام تشيبا يونايتيد، في إطار منافسات الدوري الجنوب إفريقي الممتاز.ولم يتمكن أونيانجو من مواصلة المباراة، ليقوم الجهاز الفني لصن داونز، بإخراجه في الدقيقة 74، كإجراء احترازي، قبل أن يحل الزامبي كينيدي مويني، بديلًا له.