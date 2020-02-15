رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الناتو: وجودنا العسكري في أفغانستان من أجل السلام

السبت 15/فبراير/2020 - 05:37 م
الناتو
الناتو
أ ش أ
طباعة
أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم السبت، أن الوجود العسكري لقوات الحلف في أفغانستان يخدم غرض البدء في عملية سلام التي تقودها الحكومة الأفغانية من خلال جلب حركة طالبان إلى طاولة المفاوضات.

وقال ستولتنبرج، في خطابه أمام مؤتمر ميونخ للأمن إن الهدف من وجودنا العسكري في أفغانستان هو توجيه رسالة إلى حركة طالبان بأنها لن تنتصر في ميدان المعركة، ولكن عليها تقديم تنازلات حقيقية واللجوء إلى طاولة المفاوضات، حسبما أورد موقع الناتو.

وأشار إلى أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة والصراع القائم في أفغانستان، يتمثل في عملية السلام الأفغانية.

يُشار إلى أن صناع القرار الدوليين يجتمعون في شهر فبراير من كل عام في مدينة ميونخ الألمانية، لعقد نقاشات ومحادثات حول الأزمات الدولية الراهنة وتحديات السياسة الأمنية في المستقبل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

منذ حوالي 23 ساعة

مصادر تكشف لـ«الدستور» جنسية حامل «كورونا» وموقع عزله

منذ حوالي 6 ساعات

الباز يكشف رعب قطر من «الممر» وكواليس إنتاجها «بسبوسة بالقشطة» في 90 دقيقة

منذ يوم

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

الصور

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

إصابة حارس صن داونز قبل مباراة الأهلي

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

إنفوجراف

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

نجم الساعة

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات فى التأثير على حرية التفكير

«كوبي براينت» ضمن المرشحين للانضمام إلى «هول أوف فايم»

ضابط روسي يطلب يد حبيبته بدبابات على «شكل قلب» (فيديو)

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

«مفاهيم يجب أن تصحح».. كتاب يعالج الغلو والتطرف في الدين لـ«أبو زهرة»

وزير الثقافة تعتمد توصيات مؤتمر المجمع العربى للموسيقى الـ25

قصور الثقافة تستعيد ذكريات «القاهرة 30».. صور

الثلاثاء.. «تانيس» بمختبر سرديات الإسكندرية