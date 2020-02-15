الناتو: وجودنا العسكري في أفغانستان من أجل السلام

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم السبت، أن الوجود العسكري لقوات الحلف في أفغانستان يخدم غرض البدء في عملية سلام التي تقودها الحكومة الأفغانية من خلال جلب حركة طالبان إلى طاولة المفاوضات.وقال ستولتنبرج، في خطابه أمام مؤتمر ميونخ للأمن إن الهدف من وجودنا العسكري في أفغانستان هو توجيه رسالة إلى حركة طالبان بأنها لن تنتصر في ميدان المعركة، ولكن عليها تقديم تنازلات حقيقية واللجوء إلى طاولة المفاوضات، حسبما أورد موقع الناتو.وأشار إلى أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة والصراع القائم في أفغانستان، يتمثل في عملية السلام الأفغانية.يُشار إلى أن صناع القرار الدوليين يجتمعون في شهر فبراير من كل عام في مدينة ميونخ الألمانية، لعقد نقاشات ومحادثات حول الأزمات الدولية الراهنة وتحديات السياسة الأمنية في المستقبل.