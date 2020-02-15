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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية السعودي يلتقي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي

السبت 15/فبراير/2020 - 05:34 م
الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله
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التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر إقامته بمدينة ميونخ، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوسيب بوريل، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، بأنه جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية واستعراض القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.

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