نائب محافظ الوادى الجديد توقع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمي

وقعت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، والمهندس عبدالستار الشيخ، الرئيس التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والمحافظة والشركة للبدء في تنفيذ البنية التحتية للاتصالات بمشروع التحول الرقمي وميكنة كل القطاعات بالمحافظة، وذلك في إطار الخطة القومية لميكنة الخدمات الجماهيرية، وإنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة.يذكر أن المحافظة كانت قد انتهت خلال العام الماضي من تجهيز البنية التحتية لـ٦٠ موقعًا من إجمالي ٣٤٦ موقعًا مستهدفة ميكنته.