الاحتلال الإسرائيلى يصيب طفلًا ويعتقل 5 فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 5 مواطنين بينهم طفلان شقيقان من محافظة الخليل.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» اليوم، بأن قوات الاحتلال أصابت طفلًا من حي العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، برصاص معدني مغلف بالمطاط في رأسه أثناء تواجده في القرية، ونقل إلى مستشفى هداسا لتلقي العلاج إثر إصابته بالرصاص المطاطي في رأسه.