افتتاح متحف شهداء مذبحة داعش بليبيا بمطرانية العور في سمالوط

افتتح الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط وتوابعها شمال محافظة المنيا، اليوم السبت، متحفا خاصا بالأقباط الذين قُتلوا على يد تنظيم داعش أثناء تواجدهم بدولة ليبيا، وذلك داخل الكنيسة التي أُنشأت تخليدًا لهم وتحمل اسم "شهداء الإيمان والوطن" بقرية العور.وافتتح "مطران سمالوط"، "نصبا تذكاريا للضحايا، والذي جرى نحته في مدخل الكنيسة، وهو تمثال كبير للسيد المسيح بارتفاع 4 أمتار، وأمامه منحوتة للأقباط الـ21، تُجسد وضعهم أثناء عملية ذبحهم واستشهادهم.ويضم المتحف، "بانوراما توثيقية" عن رحلة الضحايا من الخطف إلى الذبح وحتى عودة الأجساد، بالوثائق والصور باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، والجزء الثاني خاص بمزار لهم والذي يضم مقتنياتهم والنعوش التي حملت أجسادهم من ليبيا.وبدأ الاحتفال، داخل ساحة الكنيسة بموكب كنسي يتقدمه الأسقف والشمامسة وأسر الضحايا، وشارك في الاحتفال قيادات تنفيذية ونواب وشخصيات عامة وإعلامية.