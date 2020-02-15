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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الإثنين.. «إعلام الوفد» تناقش تدشين قناة موثقة لبيت الأمة

السبت 15/فبراير/2020 - 05:28 م
بهاء الدين أبو شقة
بهاء الدين أبو شقة
إسلام نصير
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تعقد اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، اجتماعًا بمقر الحزب الرئيسي، في الخامسة من مساء الإثنين المقبل، بحضور فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد، رئيس مجلس إدارة صحيفة الوفد، والدكتورة أميرة أبوشقة، المشرف العام على مبادرات حزب الوفد.

ويناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة وبحث تكليف المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بتشكيل لجنة لتوثيق تاريخ حزب الوفد لشخوصه وأحداثه من خلال أفلام وثائقية وإنشاء قناة موثقة قانونية على موقع يوتيوب، خاصة بحزب الوفد لتكون قناة رسمية معبّرة عن بيت الأمة.

ويناقش الاجتماع عقد العديد من الندوات المتخصصة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع عام الاستحقاقات الانتخابية والتي سيخوضها الحزب بقوة خلال الفترة المقبلة.

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