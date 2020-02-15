افتتاح أعمال تطوير أنفاق مشاة ميدان الجيزة بحضور أبوالعينين (صور)

افتتحت محافظة الجيزة، صباح اليوم السبت، أعمال تطوير أنفاق مشاة ميدان الجيزة، والتي نفذتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، بتكلفة 20 مليون جنيه، لتحقيق السيولة المرورية في قلب ميدان الجيزة.جاء ذلك بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمد أبوالعينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن.وتأتي أعمال تطوير أنفاق مشاة ميدان الجيزة، ضمن خطة المحافظة لتطوير المحاور والشوارع الرئيسية على مستوى الأحياء، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع وأحياء الجيزة.تطوير بعد معاناةمن جهته أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن نفق المشاة كان يعاني العديد من المشكلات خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى عزوف المواطنين عن استخدامه، وهو ما حتم ضرورة تطويره، لافتًا إلى أنه جرى تغيير السلالم الكهربائية بأخرى تتحمل العمل الشاق وتتناسب مع استخدام النفق مع عمل تغطية للحفاظ عليها من العوامل الجوية.وأوضح محافظ الجيزة، أن أعمال تطوير الميدان شملت تركيب كاميرات مراقبة، وتزويد النفق بـ16 كاميرا مراقبة، إضافة إلى تزويده بعناصر الأمن عند المداخل والمخارج لضمان أمن وسلامة المواطنين.أبوالعينين: أعمال التطوير تخدم كل أبناء المحافظةمن جانبه أكد محمد أبوالعينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن في أول جولة له بعد فوزه في الانتخابات التكميلية بالجيزة، أن أعمال التطوير التي نفذتها محافظة الجيزة تهدف لخدمة جميع أبناء المحافظة، لما تضمنه من تحقيق للسيولة المرورية في قلب الميدان، وما توفره من خدمة لكل أهالي مدينة الجيزة.وأضاف أبوالعينين، خلال مشاركته في افتتاح أعمال تطوير أنفاق ميدان الجيزة، أن أهل الجيزة يستحقون الكثير، مشددًا على أهمية سرعة تطوير كل شوارع وميادين دائرة الجيزة والارتقاء بالمرافق والخدمات فيها.وشدد على أهمية تطوير منطقة شارع البحر الأعظم وشوارع الجيزة الأخرى وميادينها وحل مشكلة النظافة فيها، إضافة إلى سرعة الانتهاء من أعمال تطوير منطقة نفق المريوطية، لإظهار الصورة الحضارية لشوارع محافظة الجيزة، وحل مشكلات الكثافات المرورية.