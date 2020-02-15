غدًا.. قصر السينما يكرم الفنانة لبنى عبدالعزيز

يكرم قصر السينما الذي يرأسه الفنان تامر عبدالمنعم، الفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز، خلال ندوة تنظم غدًا الأحد، وذلك إلى جانب منحها درع تكريم من مؤسسة روزاليوسف، وشهادة تقدير تمنحها جمعية أبناء فناني مصر برئاسة المستشار ماضي توفيق الدقن.وأوضح بيان لقصر السينما، اليوم السبت، أن الندوة يديرها الكاتب الصحفي طارق مرسي مدير تحرير مجلة روزاليوسف ويعقبها عرض فيلم "أنا حرة"، ومن المقرر أن تتحدث الفنانة الكبيرة عن علاقتها بالكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس ودوره في شهرتها ونجوميتها، وأسرار تعلن لأول مرة عن اعتزالها التمثيل ثم عودتها لمصر إلى برنامج ركن الطفل في إذاعة البرنامج الأوروبي الذي بدأت منه مسيرتها الفنية وهي في العاشرة من عمرها، وتفاصيل المقالات التي تكتبها في جريدة الأهرام ويكلي أسبوعيًا عن مصر ومكانتها الكبيرة.ومن المقرر أن يحضر الندوة الفنان الكبير سمير صبري، والكاتب الكبير مفيد فوزي، والكاتب والناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي ومجلس إدارة جمعية أبناء فناني مصر وفي مقدمتهم سمية عبدالمنعم إبراهيم وميريت عمر الحريري وفاطمة حسين رياض، وعدد من نجوم الفن والإعلام.