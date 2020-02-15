الجزائر تحذر من نشر أخبار كاذبة بشأن الرئيس تبون

أكدت الرئاسة الجزائرية، أن أي بيانات أو أخبار تخص الرئيس عبد المجيد تبون، أو مؤسسة الرئاسة ستعلن في بيان تبثه وكالة الأنباء الجزائرية، وأن أي أمر مخالف يدخل في نطاق الأخبار الكاذبة.وقالت الرئاسة، في بيان أصدرته اليوم السبت، جاء نصه: تذكر رئاسة الجمهورية مرة أخرى، وسائل الإعلام الوطنية الخاصة ومختلف وسائط ومنصات الاتصال التي لم تلتزم ببيانها بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، والمتضمن نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، بأن كل الأخبار ذات الطابع البروتوكولي، أو المتعلقة بالعلاقات الدولية في جانبها الخاص بنشاط السيد رئيس الجمهورية، تستسقى حصرا من مصدرها الرسمي برئاسة الجمهورية، أو عبر بيانات تنشر عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية".وأكدت الرئاسة الجزائرية، أن عدم الالتزام بالبيان المشار إليه، يعتبر إخلالا متعمدا بأخلاقيات المهنة وإمعانا في نشر الأخبار المضللة والكاذبة، تتحمل الجهة التي تبثها مسئوليتها الكاملة.