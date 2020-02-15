ماكرون: على أوروبا إقامة علاقات أفضل مع روسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إنه ينبغي على أوروبا أن تسعى لإقامة علاقات أفضل مع روسيا على المدى الطويل.وأضاف ماكرون- في تصريحات على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، أن النهج المعقول في التعامل مع روسيا يكون عن طريق الانخراط مجددًا في حوار استراتيجي، وهو ما سيستغرق وقتًا.. لافتًا إلى أن نتاج السنوات الأخيرة هو نظام غير فعال تضمن فرض عقوبات لم تغير شيئًا على الإطلاق من السلوك الروسي، موضحًا في الوقت ذاته أنه لا يقترح مطلقًا رفع العقوبات عنها.ولفت إلى أنه يتوقع أن تواصل روسيا لعب دور مزعزع للاستقرار في بعض المسائل، مثل الحملات الانتخابية للدول الأخرى إما بطريق مباشر أو غير مباشر.يشار إلى أن العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي وموسكو قد شهدت توترًا منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، واندلاع القتال بين كييف والانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا؛ ما أدى إلى فرض عقوبات على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.