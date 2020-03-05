«بوابة الكوبونات» تسوق على الإنترنت بأقل الأسعار

التسوق اون لاين يزداد يوما بعد يوم فى العالم العربي سواء فى جمهورية مصر العربية او منطقة الخليج العربي " السعودية – الامارات – الخ " ونظرا لهذه الزيادة الكبيرة سنويا اصبحت هناك الحاجة الى طريق توفر عليك الكثير من المال عند الشراء والتسوق اون لاين من المتاجر الالكترونية مثل سوق دوت كوم او نون كوم وغيرهم من المتاجر الالكترونية الشهيرة الاخرى ، ومن هنا ظهرت مواقع الكاش باك ومواقع الكوبونات التى توفر لك كوبون خصم عند الشراء من اى من هذه المتاجر وبالتالى فانت المستفيد الاكبر من هذه العملية حيث انك سوف تحصل على كوبونات خصم تصل من 10% وحتى 40% فى الكثير من الاحيان ، ومعكم فى هذه المقالة سوف نتعرف سويا على بعض من مواقع الكوبونات هذه وايضا سوف نتعرف على بعض من اهم كوبونات الخصم التى سوف تحتاج اليها عند التسوق اون لاين ، ولنبدأ معكم الرحلة .

موقع بوابة الكوبونات couponsgate.net هو واحد من افضل مواقع كوبونات الخصم المتوفرة فى المنطقة العربية ، حيث يوفر هذا المتجر الكثير من كوبونات الخصم تستطيع ان تقول بالفعل مئات من اكواد الخصم لكل المتاجر الالكترونية ، فعند تصفح الموقع سوف تجد على سبيل المثال لا الحصر كود خصم نون والذى يوفر لك خصم بقيمة 10% على كل المنتجات عند الشراء من موقع نون دوت كوم ، طبعا سوف تجد على موقع نون مئات الالاف من المنتجات التى تغطي كافة الاحتياجات اليومية لاى شخص بداية من الاجهزة الكهربائية مثل شاشات التلفزيون والبوتجاز و الغسالة والثلاجة وحتى الملابس و الاحذية و العطور ، ليس موقع نون فقط ، ولكن يوفر موقع بوابة الكوبونات هذا الكثير من اكواد خصم المتاجر الاخري مثل كود خصم سوق كوم ، كود خصم كارفور والذى يتيح لك الحصول على خصم 10 او 15% ايضا عند الشراء اون لاين من موقع او تطبيق كارفور .

موقع كوبون الجمال هو ايضا واحد من مواقع الكوبونات التى تشتهر بتوفير كل كوبونات اكواد الخصم ، وبالتحديد هنا يأتى تخصص هذا الموقع بتقديم كوبونات خصم للعطور ومستحضرات التجميل وكل ما يخص الجمال بشكل عام ، حيث يبحث الكثير وخاصة النساء عن شراء العطور ، شراء المكياج ، شراء ادوات المكياج والكثير من الاشياء الاخرى والمنتجات التى تنتمى الى عالم الجمال ، ومن اشهر المتاجر التى يوفر لهذا الموقع كوبونات هى كوبونات خصم موقع قولدن سنت للعطور ، فبكل سهولة سوف تجد كود خصم قولدن سنت الذى من خلال سوف تحصل على خصم من 10% وحتى 20% على كل منتجات العطور والمكياج ، ويشتهر هذا الموقع فى الخليج وبالتحديد فى المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة .

ايضا توجد مواقع كوبونات اخرى متخصصة فى توفير كوبونات لمتاجر اخري مثل متاجر الامهات او المتاجر التى تبيع كل مستلزمات الام الحامل وحتى بعد الولادة ، وايضا تبيع كل مستزلمات الاطفال المواليد الجدد وفى المراحل العمرية الاخرى المختلفة ، ومن هذه المواقع نجد موقع كوبون ماما والذى يوفر لكم اشهر كوبونات الخصم لمثل هذه المتاجر مثل كود خصم ممزورلد " حيث يعتبر موقع ممزورلد هذا من اشهر المتاجر الالكترونية فى المنطقة العربية التى تبيع كل مستزلمات الام الحامل والطفل المولود " ومن امثلة هذه المنتجات مثل عربات الاطفال ، أسرة الاطفال ، مهد الطفل ، العاب الاطفال ، ملابس الام الحامل ، ملابس الاطفال والاف المنتجات الاخرى التى تهم الامهات والاطفال بشكل عام .

كيفية استخدام كوبون الخصم ؟

الان وصلنا الى مرحلة انك بالفعل عرفت اين سوف تجد كوبون الخصم الخاص بالمتجر الذى تنوى الشراء منه ، وبالتالى فلن يبقى لك الان الا مرحلة الحصول على كود الخصم ، وهنا تستطيع الدخول الى موقع الكوبونات " بوابة الكوبونات " ثم تقوم بالدخول الى المتجر الذى تريد الشراء منه وبعد ذلك تختار الكوبون المناسب لمشترياتك التى قمت بتحديدها سابقا فى عقلك ، ثم قم الان بنسخ كوبون الخصم وتوجه بعدها الى المتجر وليكن مثلا متجر نون او سوق ، الان قم باختيار المنتجات التى تريد شرائها وضعها فى سلة المشتريات ثم اضغط على كلمة انهاء التسوق والذهاب الى صفحة سلة المشتريات ، هنا سوف تجد مكان مخصص للكوبون فقم بلصق كوبون الخصم الذى حصلت عليها فى هذا المربع واضغط على كلمة موافق او تم ، لحظة واحدة وسوف تجد الخصم قد تم بالفعل ، الان انت حصلت على الخصم المطلوب ومبروك عليك .