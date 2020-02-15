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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية وجيبوتي توقعان برنامج تعزيز حجم التبادل الاستثماري

السبت 15/فبراير/2020 - 04:56 م
السعودية وجيبوتي
السعودية وجيبوتي برنامج تعزيز حجم التبادل الاستثماري
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وقع وزير التجارة والاستثمار السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير التجارة الجيبوتي السيد حسن حمد إبراهيم، برنامج تعاون بين المملكة وجيبوتي يهدف لتعزيز وتنمية التبادل التجاري والاستثماري.

وأكد الجانبان - حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، السعي إلى رفع وتنويع التجارة في السلع والخدمات، وخلق بيئة مواتية للاستثمارات، وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات، والفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات، والأبحاث التسويقية، وتشجيع الأنشطة المشتركة.

كما شددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص في المنتديات والندوات وورش العمل وغيرها بمجال تطوير العمل التجاري والاستثماري، وتنظيم المعارض التجارية البينية وتسويق السلع والخدمات.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وجيبوتي بلغ 488 مليون دولار خلال العام 2018، ويميل الميزان التجاري للمملكة بـ 390 مليون دولار كما تبلغ صادرات المملكة 439 مليونا وحجم الواردات 49 مليون دولار.

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