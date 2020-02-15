مقتل 5 من مسلحي طالبان في غارة جوية شمال شرق أفغانستان

أعلن مسؤولون عسكريون في أفغانستان، اليوم السبت، مقتل 5 من مسلحي حركة طالبان جراء غارة جوية في إقليم تخار شمال شرق البلاد.ونقلت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية عن المسؤولين قولهم: إن قوات الأمن شنت غارة جوية في منطقة بهاراك التابعة للإقليم أسفرت عن مقتل 5 من مسلحي طالبان.كما اعتقلت القوات الخاصة الأفغانية 6 من مسلحي طالبان خلال عمليات في أقاليم غزني ولوجار وفرح، بحسب المسؤولين.وأضاف المسؤولون، أن القوات الخاصة دمرت أيضًا مخبأ اتصالات تابعا لطالبان في إقليم لوجار ومخبأين لأسلحة الحركة في إقليمي لوجار وقندهار ولم تعلق حركة طالبان على تلك العمليات حتى الآن.