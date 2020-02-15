ضبط «البشبوش» قبل ترويجه 30 كيلو بانجو فى دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط، من إلقاء القبض على أحد أخطر تجار المخدرات وبحوزته 30 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائه.وردت معلومات للعقيد علي عامر، رئيس مكتب مخدرات دمياط، بقيام "حسام. م. ا"، 45 سنة، الشهير بـ"البشبوش" بالاتجار في المواد المخدرة، أكدت التحريات صحة المعلومات وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم.ونجح أحد الأكمنة المعدة برئاسة المقدم محمد المليجي، رئيس مباحث فارسكور، في ضبط المتهم مستقلا السيارة رقم ٨٧٣٩ ملاكي مرسيدس فضي اللون وعثر بحوزته على ١٠ لفافات كبيرة الحجم وزنت ٣٠ كيلو جرام بانجو وهاتف محمول ومبلغ ٨٠٠ جنيه.وبمواجهة المتهم أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والهاتف لترويج بضاعته على عملائه والمبلغ المالي حصيلة الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر ٩٨٣٨ جنايات فارسكور وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.