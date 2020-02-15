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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

القائمة العربية المشتركة: لا يمكن تشكيل حكومة إسرائيلية دوننا

السبت 15/فبراير/2020 - 04:41 م
أيمن عودة
أيمن عودة
سارة الشلقاني
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أكد أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة، أنه لا يمكن تشكيل حكومة إسرائيلية دون مشاركة أعضاء القائمة، قائلا إنه لا يمكن تجاهلهم، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وأضاف أنه من الضروري لإسرائيل تشكيل حكومة وحدة، ودون مشاركة القائمة العربية فلن يتمكنوا من تشكيل أي ائتلاف، موضحًا أن القائمة العربية ستحصل على 16 مقعدًا في انتخابات الكنيست، المقرر لها 2 مارس المقبل.

وقال بيني جانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، إن حزبه لا يحتاج إلى دعم القائمة العربية المشتركة خلال انتخابات الكنيست، مضيفًا أنه في حال فوزه، فربما يكون هناك تنسيق مدني مع القائمة العربية، لكنها لن تكون جزءًا من حكومته.

وأعلنت القائمة العربية المشتركة، شروطها للانضمام إلى أي حكومة ائتلافية مقبلة، شملت عدم دعمهم أي حكومة يشارك فيها أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائل بيتنا"، وضرورة تعهد حزب "أزرق أبيض"، بعدم فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، مؤكدةً أنها لن تدعم جانتس في تشكيل الحكومة حال عدم التزامه بهذه الشروط.

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