الوطنية للانتخابات: الثلاثاء موعد إعلان نتيجة «التكميلية»

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 7 مكرر، الصادر في 15 فبراير 2020، استدراكا للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن وقوع خطأ مادي في الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات التكميلية.وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات استدراكا ينص على وقوع خطأ مادي في الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات التكميلية التي تجرى في الدائرة الأولى دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة، والدائرة السابعة دائرة ملوي ومقرها مركز شرطة ملوي محافظة المنيا.وارفقت بقرار الهيئة رقم 40 لسنة 2019، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 51 مكرر (ب)، الصادر في 23 ديسمبر 2019.