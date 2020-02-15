الزراعة: حالة «الجراد» مطمئنة.. والوزارة مستعدة بـ4 أطنان مبيدات

أكد الدكتور ثروت عبدالمنعم، رئيس قسم بحوث الجراد بوزارة الزراعة، أن حالة الجراد مستقرة في الجنوب، وقد تم القضاء على بعض الحوريات في منطقة الشيخ الشاذلي على الحدود مع السودان نهاية الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن الوضع في مصر مطمئن، ولدينا استعداد كامل من الوزارة من خلال الإدارة العامة للجراد والطيران الزراعي والإدارة العامة لمكافحة الآفات من خلال كوادرهم المدربة.وقال "عبدالمنعم" في تصريحات لـ"الدستور"، إن وزارة الزراعة لديها من ٣ إلى ٤ آلاف طن مبيدات لمواجهة أعمال المكافحة في الوقت الحالي، وذلك اعتمادًا على التمويل الذاتي من وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن الوزارة طلبت مبيدات إضافية من الفاو تحسبًا للشهرين المقبلين وحدوث أي هجوم من الدول المجاورة، ولا نحتاج التمويل بالمبيدات والمعدات حاليًا، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة سترسل لجان بحثية نهاية الشهر الجاري لرصد حالة الجراد على الحدود.