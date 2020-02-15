محجوب: قمح القليوبية خال من الأمراض والمحصول جيد جدًا

أكدت الدكتورة هيام محجوب، رئيس الحملة القومية للقمح، أن محصول القمح فى القليوبية مطمئن ولا توجد به أى إصابات بأمراض الصدأ، مؤكدة أن الحالة العامة للمحصول جيدة جدا، كما أن النباتات في طور إطلاق السنابل.جاء ذلك خلال تفقد "محجوب" يرافقه الدكتور خالد جاد، رئيس الحملة القومية للقمح بالقليوبية، والمهندس سعيد جودة، مدير عام الإرشاد ومديرى الإدارات الزراعية بطوخ وقليوب حقول الإرشاد لمحصول القمح بقليوب وطوخ لمتابعة أي إصابة بالصدأ.وقالت رئيس الحملة القومية للقمح إن القليوبية بها 88 حقلا إرشاديا لمحصول القمح تتبع الحملة القومية للقمح، وتمت زراعة أكثر من نصفها بالستارة الحديثة موزعة على مناطق المحافظة كلها، لافتا بأنه تم توزيع التقاوى عليها كخدمة إرشادية مجانية وتم الزراعة بإشراف الإرشاد والحملة القومية للقمح.من جانبه، أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أن جملة المساحات المنزرعة قمحا بالمحافظة بلغت 51 ألفا و600 فدان قمح هذا العام بزيادة 1600 فدان قمح عن الموسم الماضي للقمح، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة كبيرة في إجمالي الكميات التي سيتم توريدها للصوامع هذا الموسم عن العام الماضي.