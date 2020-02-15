رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اجتماع رباعى لخارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا فى ميونيخ

السبت 15/فبراير/2020 - 04:30 م
وزراء خارجية مصر
وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا
ألفت الكحلي
طباعة
عقد وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا اجتماعًا رباعيًا، اليوم السبت، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن، التقى وزير الخارجية سامح شكري.

وذكر المستشار أحمد حافظ، عبر صفحته الرسمية بـ "تويتر"، أن اللقاء تناول التشاور وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية.

وكان شكري قد شارك في الجلسة النقاشية حول الأمن الإقليمي بمنطقة شمال شرق إفريقيا، حيث أكد في مداخلته خلال الجلسة على ما تواجهه منطقة شمال شرق إفريقيا من تحديات ارتباطًا بانتشار الإرهاب والجماعات المتطرفة، بجانب عدم الاستقرار السياسي والصعوبات التنموية والتأثيرات السلبية لظاهرتي التغير المُناخي والهجرة غير الشرعية، وغيرها من التحديات الأخرى التي تتعرض لها المنطقة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

مصادر تكشف لـ«الدستور» جنسية حامل «كورونا» وموقع عزله

منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر.. حفل عيد الحب من استاد القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

لا يعدي المحيطين به.. القصة الكاملة لـ«الأجنبى» حامل «كورونا»

منذ حوالي 4 ساعات

«كورونا» يهدد إقامة أوليمبياد طوكيو 2020

الصور

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

كواليس السوبر الأفريقي.. تفاصيل مكالمة مرتضى منصور داخل الفندق

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

أيام زمان

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

نجم الساعة

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات فى التأثير على حرية التفكير

«كوبي براينت» ضمن المرشحين للانضمام إلى «هول أوف فايم»

ضابط روسي يطلب يد حبيبته بدبابات على «شكل قلب» (فيديو)

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة تعتمد توصيات مؤتمر المجمع العربى للموسيقى الـ25

قصور الثقافة تستعيد ذكريات «القاهرة 30».. صور

الثلاثاء.. «تانيس» بمختبر سرديات الإسكندرية

«صبايا مخدة الكحل».. عرض شديد الرهافة ينتصر للمرأة بصدق