اجتماع رباعى لخارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا فى ميونيخ

عقد وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا اجتماعًا رباعيًا، اليوم السبت، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن، التقى وزير الخارجية سامح شكري.وذكر المستشار أحمد حافظ، عبر صفحته الرسمية بـ "تويتر"، أن اللقاء تناول التشاور وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية.وكان شكري قد شارك في الجلسة النقاشية حول الأمن الإقليمي بمنطقة شمال شرق إفريقيا، حيث أكد في مداخلته خلال الجلسة على ما تواجهه منطقة شمال شرق إفريقيا من تحديات ارتباطًا بانتشار الإرهاب والجماعات المتطرفة، بجانب عدم الاستقرار السياسي والصعوبات التنموية والتأثيرات السلبية لظاهرتي التغير المُناخي والهجرة غير الشرعية، وغيرها من التحديات الأخرى التي تتعرض لها المنطقة.