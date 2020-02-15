السفير الأمريكى يزور قلعة قايتباى بالإسكندرية

زار السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، قلعة قايتباى بالإسكندرية، اليوم السبت، وذلك ضمن زيارته إلى محافظة الإسكندرية.وتفقد السفير الأمريكى، منطقة الأبراج والأسوار ومبنى القلعة، واستمع إلى شرح حول تاريخ القلعة والأعمال التطويرية بها للحفاظ عليها، كما تفقد متحف الأحياء المائية والبهو السراديب الخاصة بالقلعة، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة.وعقب ذلك زار منطقة كوم الشقافة، ومقابر الكتاكومب والتي تعدّ من أهم مقابر المدينة، وتعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبع في العصور الوسطى. تتكون المقبرة من سلسلة من المقابر والتماثيل والبقايا الأثرية الإسكندرانية لعبادة الجنائز الفرعونية.كما زار السفير الأمريكي المعبد اليهودي الياهو هانبي، بالإضافة إلى وفد يهودي مكون من ١٠٠ فرد، وذلك عقب افتتاحه بعد الترميم.يذكر أن السفير الأمريكي قد زار جامعة الإسكندرية أمس لبحث سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الأمريكية، ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية المختلفة.