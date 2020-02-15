رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

انطلاق اجتماع لجنة التحكيم والتقييم لجوائز "bt-2020"

السبت 15/فبراير/2020 - 04:28 م
اجتماع لجنة التحكيم
اجتماع لجنة التحكيم والتقييم لجوائز bt-2020
أحمد فوده
طباعة
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة التحكيم والتقييم الخاص بجوائز "bt100-2020"، والمقام بفندق الفورسيزونز نايل بلازا، لاختيار أفضل الشخصيات والشركات الناجحة والمعايير التسويقية الناجحة.

وتتكون اللجنة هذا العام من أشرف سلمان وزير الاستثمار الأسبق، أسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق، والإعلامي محمد الباز مقدم برنامج ٩٠ دقيقة، والإعلامي ألبرت شفيق رئيس قنوات أون، والصحفي خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وحسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة إعلام المصريين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

إجراءات احترازية بـ النجيلة المركزى قبل استقبال أول أجنبى حامل لـ كورونا فى مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الباز يكشف رعب قطر من «الممر» وكواليس إنتاجها «بسبوسة بالقشطة» في 90 دقيقة

منذ حوالي 18 ساعة

مرتضى منصور: لن أخوض قمة الدورى أمام الأهلى

منذ يومين

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

الصور

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

كواليس السوبر الأفريقي.. تفاصيل مكالمة مرتضى منصور داخل الفندق

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

أيام زمان

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

نجم الساعة

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات فى التأثير على حرية التفكير

«كوبي براينت» ضمن المرشحين للانضمام إلى «هول أوف فايم»

ضابط روسي يطلب يد حبيبته بدبابات على «شكل قلب» (فيديو)

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة تعتمد توصيات مؤتمر المجمع العربى للموسيقى الـ25

قصور الثقافة تستعيد ذكريات «القاهرة 30».. صور

الثلاثاء.. «تانيس» بمختبر سرديات الإسكندرية

«صبايا مخدة الكحل».. عرض شديد الرهافة ينتصر للمرأة بصدق