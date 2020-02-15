انطلاق اجتماع لجنة التحكيم والتقييم لجوائز "bt-2020"

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة التحكيم والتقييم الخاص بجوائز "bt100-2020"، والمقام بفندق الفورسيزونز نايل بلازا، لاختيار أفضل الشخصيات والشركات الناجحة والمعايير التسويقية الناجحة.وتتكون اللجنة هذا العام من أشرف سلمان وزير الاستثمار الأسبق، أسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق، والإعلامي محمد الباز مقدم برنامج ٩٠ دقيقة، والإعلامي ألبرت شفيق رئيس قنوات أون، والصحفي خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وحسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة إعلام المصريين.