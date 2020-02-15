محافظ أسيوط: معاينات على الطبيعة لتسعير الأراضي

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على الإسراع فى منظومة تقنين وضع اليد واستكمال كل الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون حفاظًا على أملاك الدولة.فضلًا عن تفعيل لجنة مراجعة أسعار الأراضى، والتى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتضم فى عضويتها المتخصصين من كل الجهات للوصول إلى أسعار عادلة للمواطن والدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين، مؤكدًا استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد "حق الشعب" والحفاظ على الرقعة الزراعية.وأشار المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد، إلى أنه تم تفعيل عمل اللجنة وإجراء معاينات على الطبيعة للأراضى وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها، حيث تمت معاينة الأراضى بمناطق بقرى مركز أبوتيج وقرى ديروط حتى الكيلو 15 بالصحراء الغربية بطريق أسيوط الفرافرة داخل حدود المحافظة، فضلًا عن معاينات مركزى منفلوط والقوصية، وذلك بمشاركة المهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان، ووسيد عبدالله مدير جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة ورؤساء مراكز أبوتيج ومنفلوط والقوصية وممثلى الضرائب العقارية بكل مركز ومسئولى منظومة التقنين بالمحافظة، مؤكدًا استمرار ومواصلة العمل في الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.