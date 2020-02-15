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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نانسى نصير: طلب رئيس البرلمان الأوروبي بالإفراج عن مواطن مصرى غير مقبول

السبت 15/فبراير/2020 - 04:25 م
النائبة نانسى نصير
النائبة نانسى نصير
محمد جعفر
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أعربت النائبة نانسى نصير، عضو مجلس النواب، عن رفضها الشديد عما صرح به رئيس البرلمان الأوروبي على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن ميزانية الاتحاد الأوروبي بشأن القبض على مواطن مصري، والمطالبة بالإفراج عنه، مؤكدة أن قضاء مصر الشامخ لم يثبت أنه انصاع إلى أي تدخلات خارجية أو داخلية طوال تاريخه، ولكن لا يعرف سوى طريق العدل والحق.

وأكدت "نصير" فى بيان لها أن قضاء مصر الشامخ لا يقبل توجيه من أى جهة أو دولة مهما كان الأمر، ويجب على الجميع أن يتسم بالرشد فى التعامل مع الدولة المصرية، معتبرة أن هذا التدخل سافر وغير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، وأن تحقيقات النيابة العامة لا مساس بها، واستقلال القضاء منصوص عليه في المواثيق الدولية.

كما أشارت "عضو مجلس النواب" إلى أن القوانين المصرية وفترات التقاضى بشأن التحقيقات الجنائية تكفل كل ضمانات المحاكمة العادلة بما يتفق مع المواثيق الدولية التى ينص عليها القانون.

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