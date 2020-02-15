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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تسمح باستئناف رحلات الطيران المدنى فوق الخليج

السبت 15/فبراير/2020 - 04:20 م
الطيران الفيدرالية
الطيران الفيدرالية الأمريكية
أ ش أ
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ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم السبت، أن الرحلات الجوية المدنية التابعة لخطوطها، يمكن أن تستأنف عملياتها فوق جزء كبير من الخليج العربي ومنطقة خليج عمان، في تخفيف للقيود التي أعلنت قبل أسابيع وسط تصاعد التوتر مع إيران.

وذكرت الإدارة- حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية- أنها اتخذت هذا القرار بعد تخفيض طهران موقفها العسكري، ما قلل من الخطر على الرحلات المدنية الأمريكية في المنطقة.

وأوضحت الإدارة، أن هناك خطرا أقل بما يكفي من سوء التقدير العسكري الإيراني أو سوء تحديد الهوية الذي يمكن أن يؤثر على عمليات الطيران المدني الأمريكية في المجال الجوي فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان.

وكررت الإدارة إرشاداتها للمشغلين بتوخي الحذر، وتجنب العمل على الطرق الجوية الأقرب إلى منطقة معلومات الطيران في طهران، والمنطقة التي يفهم أنها تغطي المجال الجوي فوق إيران، وقالت: إن الوضع في المنطقة لا يزال هشًا ويمكن أن يتصاعد بسرعة إذا تغيرت الظروف.

وكانت إيران أسقطت طائرة أوكرانية مدنية الشهر الماضي، عن طريق الخطأ ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الـ176.

ومنعت إدارة الطيران الفيدرالية شركات النقل الأمريكية من التحليق في مواقع تابعة للمجالين الجويين العراقي والإيراني وبعض الأجواء في الخليج منذ أوائل يناير، كخطوة احترازية في طبيعتها للحيلولة دون الخلط بين الطائرات المدنية وتلك التي تخوض نزاعا مسلحا.

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