افتتاح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة (صور)
السبت 15/فبراير/2020 - 04:18 م
مريم جبل و عمرو المزيدىطباعة
افتتحت وزارة الداخلية، اليوم السبت، مجمع تراخيص القاهرة الجديدة.
وفى ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، افتتح اللواء مساعد الوزير مدير أمن القاهرة (مجمع تراخيص القاهرة الجديدة) الكائن بشارع محمد فريد- بمنطقة مشروع سكن مصر- التجمع الثالث- بالقاهرة الجديدة، والذي يضم وحدات تراخيص المركبات (وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة، وحدة تراخيص مرور مدينة نصر، وحدة تراخيص مرور مصر الجديدة) بدلًا من مواقعهم السابقة.
وتوافد المواطنون على المجمع عقب افتتاحه لاستخراج وتجديد رخص تسيير مركباتهم، والذين أعربوا عن كامل رضاهم لما شاهدوه من تجهيزات متطورة داخل المجمع تسهم في إنجاز الخدمات المقدمة لهم فى سهولة ويسر.
يشار إلى أن العنوان التفصيلي للمجمع على الرابط التالي
(https:goo.glmapsumtEkgHw1sF9FURA8).. كما أنه متوفر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير منشآتها الشرطية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضاري متطور. شاهد
وفى ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، افتتح اللواء مساعد الوزير مدير أمن القاهرة (مجمع تراخيص القاهرة الجديدة) الكائن بشارع محمد فريد- بمنطقة مشروع سكن مصر- التجمع الثالث- بالقاهرة الجديدة، والذي يضم وحدات تراخيص المركبات (وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة، وحدة تراخيص مرور مدينة نصر، وحدة تراخيص مرور مصر الجديدة) بدلًا من مواقعهم السابقة.
وتوافد المواطنون على المجمع عقب افتتاحه لاستخراج وتجديد رخص تسيير مركباتهم، والذين أعربوا عن كامل رضاهم لما شاهدوه من تجهيزات متطورة داخل المجمع تسهم في إنجاز الخدمات المقدمة لهم فى سهولة ويسر.
يشار إلى أن العنوان التفصيلي للمجمع على الرابط التالي
(https:goo.glmapsumtEkgHw1sF9FURA8).. كما أنه متوفر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير منشآتها الشرطية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضاري متطور. شاهد