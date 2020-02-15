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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تبحث مع «الناتو» قضايا الأمن فى أوروبا

السبت 15/فبراير/2020 - 04:17 م
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، مع أمين عام حلف شمال الأطلسى (الناتو) ينس ستولتنبرج، العلاقات الثنائية وقضايا الأمن في أوروبا إلى جانب الوضع الراهن فى أفغانستان، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن الجانبين ناقشا وضع الأمن العسكري فى أوروبا، كما تطرقا إلى العلاقات الثنائية التي تجمع روسيا بالحلف، بالإضافة إلى الأزمات المطروحة على الساحة الأوروبية والدولية والتي تشمل الوضع في أفغانستان.

يُشار إلى أن صناع القرار الدوليين يجتمعون فى شهر فبراير من كل عام في مدينة ميونخ الألمانية لعقد مناقشات ومحادثات حول الأزمات الدولية الراهنة وتحديات السياسة الأمنية فى المستقبل.

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