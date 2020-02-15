12 مارس.. أندريه زكى يترأس لقاء شباب أسيوط

يترأس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، لقاء شباب أسيوط فى 12 مارس المقبل، وذلك بالكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط.ويشارك في اللقاء القس أرنست نادي، رئيس مجلس التربية المسيحية، والقس نادي لبيب، رئيس السنودس الإنجيلي.وكان قد ترأس أندريه زكي في 8 فبراير الجاري، مؤتمر «القيادة العالمى»، بحضور ممثلين من الحكومة المصرية والقطاع الخاص والهيئات المجتمعية، ومن المقرر أن تتم إعادة عقد المؤتمر فى محافظة المنيا خلال الفترة 14- 15 فبراير 2020.ويشارك في الفعاليات كل من القس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة، وخدام ورعاة الكنائس الإنجيلية والطوائف المسيحية المختلفة، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وعدد من البرلمانيين ورجال الأعمال، والإعلاميين.