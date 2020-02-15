وزير الثقافة تعتمد توصيات مؤتمر المجمع العربى للموسيقى الـ25



سلمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ورئيس المجمع العربى للموسيقى، جائزة مسابقة المجمع الدولية للتأليف الموسيقى العربى عن عام 2019 إلى اللبنانى الدكتور هياف ياسين، الذى نالها عن لحنه لكلمات موشح أخفى الهوى لابن الفارض، وذلك فى ختام فعاليات المؤتمر العام للمجمع في دورته الـ25، ودرع تقدير الدكتور عبدالحميد حمام، بمناسبة انتهاء ولايته عضوًا دائمًا بالمجلس التنفيذي في الهيئة العلمية (2009-2019) وممثلا للمملكة الأردنية الهاشمية في المجمع عن الفترتين 1972-1978 و2009-2019.



وزير الثقافة

وخلال الجلسة وجهت عبدالدايم التحية إلى السفير أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وقدمت له الشكر على دعم مشاركة المجمع فى جناح الجامعة بالدورة 51 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب من خلال ندوة "إصدارات الموسيقى العربية 2018.. الواقع والآفاق"، وأشادت بقرار مجلس الجامعة بتبني المذكرة الخاصة بإعلان يوم 28 مارس من كل عام موعدًا للاحتفاء بالموسيقى العربية.



مؤتمر المجمع العربي

ونوهت بالتعاون الجديد مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال إفساح المجال لمشاركة المجمع في معرض أكسبو دبي 2020، إلى جانب التعاون مع جامعة الروح القدس الكسليك في مؤتمر الصوت وتقنيات الغناء في الموسيقى العربية، الذي عقد في أكتوبر الماضي، وكذلك مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدار الأوبرا العام الماضى، كما حثت المؤتمرين على ترشيح شخصيات من بلادهم لجوائز المجمع 2020، والتي ينتهي موعدها في 1 مارس 2020، ودعتهم أيضا إلى مطالبة الجهات المعنية المختلفة في بلادهم بتفعيل أنشطة الاحتفالات بيوم الموسيقى العربية الدولي من كل عام.

مؤتمر المجمع العربي





كما تمت المصادقة على أن تكون جوائز المجمع لأفضل كتاب وأفضل دراسة جامعية (ماجستير، دكتوراه) جوائز تقديريّة فقط (درع وشهادة)، لما في ذلك من قيمة معنوية، والموافقة على أن يكون ممثّل تونس في المجلس التنفيذي الدكتور محمد الأسعد قريعة، المندوب الدائم من المجلس التنفيذي في الهيئة العلميّة، خلفا للدكتور عبدالحميد حمام، تكليف الدكتورة نهلة مطر، من كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، بإعداد ورقة تتيح تصنيف مجلة البحث الموسيقي مجلة متخصصة محكمة ومفهرسة دوليًا، وحث ممثلي الدول العربية في المجمع للعمل على تحفيز الباحثين في دولهم على تزويد مجلة البحث الموسيقي بدراساتهم وأبحاثهم، والسعي لتقليل نسبة المواد المأخوذة من الإنترنت لتضمينها مجلة الموسيقى العربية الإلكترونية، وزيادة نسبة المواد التي يوفرها المجمع من مصادره للمجلة على أن تصل إلى أمانة المجمع قبل يوم 25 من كل شهر.

وكانت التوصيات قد شملت أن يكون موضوع مسابقة التأليف الموسيقي العربي الدولية لعام 2021 تأليف لآلة القانون، بما يبرز تقنيات الآلة وسماتها الموسيقية وألوانها العربيّة، أن يختار المجمع مواضيع ندوته العلمية من 5 أطروحات، هي: الرقمية في خدمة الموسيقى العربية - عروبة القدس في الإبداع الموسيقي، المرأة والموسيقى العربية، التربية الموسيقية العربية - الموسيقى العربية وذوو الاحتياجات الخاصة، كما تمت المصادقة على توصية الهيئة العلمية باعتماد الورقة المقدّمة من قبل أمانة المجمع العربي للموسيقى حول الأنشطة السنوية الممكنة للاحتفال بيوم الموسيقى العربية، وأضافت عليها المقترحات الآتية: إعداد وثيقة تعريفيّة بيوم الموسيقى العربية (مناسبته، أهميته، تاريخه، والأنشطة الممكن إقامتها للاحتفال به)، دعوة اليونسكو لاعتماد 28 مارس من كلّ سنة كيوم عالميّ للموسيقى العربيّة، دعوة السفارات العربيّة والمكاتب الثقافيّة العربيّة في العالم لإحياء يوم الموسيقى العربيّة من خلال أنشطة مختلفة، إجراء مقابلات تليفزيونية وإذاعية عن الموسيقى العربية في كلّ بلد عربيّ يوم الموسيقى العربية وقبله للتعريف به وبأهمية الموسيقى العربية، إقامة حفلات موسيقية عربية مجانية متاحة وبخاصة في القرى والمناطق النائية، تعريف بالموسيقى العربية في المدارس يقوم بها طلاب كليّات ومعاهد الموسيقى في البلدان العربيّة.كما تمت المصادقة على أن تكون جوائز المجمع لأفضل كتاب وأفضل دراسة جامعية (ماجستير، دكتوراه) جوائز تقديريّة فقط (درع وشهادة)، لما في ذلك من قيمة معنوية، والموافقة على أن يكون ممثّل تونس في المجلس التنفيذي الدكتور محمد الأسعد قريعة، المندوب الدائم من المجلس التنفيذي في الهيئة العلميّة، خلفا للدكتور عبدالحميد حمام، تكليف الدكتورة نهلة مطر، من كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، بإعداد ورقة تتيح تصنيف مجلة البحث الموسيقي مجلة متخصصة محكمة ومفهرسة دوليًا، وحث ممثلي الدول العربية في المجمع للعمل على تحفيز الباحثين في دولهم على تزويد مجلة البحث الموسيقي بدراساتهم وأبحاثهم، والسعي لتقليل نسبة المواد المأخوذة من الإنترنت لتضمينها مجلة الموسيقى العربية الإلكترونية، وزيادة نسبة المواد التي يوفرها المجمع من مصادره للمجلة على أن تصل إلى أمانة المجمع قبل يوم 25 من كل شهر.

وافق المؤتمر على مشاريع المجمع الدورية للسنتين 2020-2021 والتي تضمنت (مجلة الموسيقى العربية الإلكترونية، مجلة البحث الموسيقي، جوائز المجمع لعام 2020، مسابقة المجمع في التأليف الموسيقي العربي 2021، يوم الموسيقى العربية الدولي 2020 و2021)، ورحب المؤتمر بمقترح الكتاب الذي عرضه الدكتور هياف ياسين بعنوان «الرصيد النموذجي لموسيقى عصر النهضة العربية»، والذي طلب فيه رعاية المجمع المعنوية له، موافقًا على إحالته إلى الهيئة العلمية للدراسة، دعم الفرق والفنانين والمبدعين الفلسطينيين بمنحهم شهادات تقدير بعد دراسة ملفاتهم من قبل الهيئة العلمية.