قصور الثقافة تستعيد ذكريات «القاهرة 30».. صور

شهد قصر ثقافة طنطا توافد العديد من الرواد والمهتمين بالشأن الثقافى والفني بمحافظة الغربية لمشاهدة العرض السينمائي لفيلم «القاهرة 30» الذى كتب قصته الأديب العالمى نجيب محفوظ، ومن إخراج صلاح أبوسيف.واستعرض الدكتور سيد موسى، المخرج بالتليفزيون المصري، أهم المراحل الفنية التي سبقت إنتاج الفيلم، مؤكدًا رفض الأجهزة الرقابية قصة الفيلم، ولكن كان إصرار المنتج جمال الليثي وراء موافقة الرقابة بشرط تغيير اسم العمل من «القاهرة الجديدة» وهو الاسم الأصلى للرواية إلى «القاهرة 30».وقال موسى: الفيلم مليء بالصراعات النفسية، ويطرح أفكارًا وتساؤلات عن الحرية والاشتراكية والفقر والأخلاق، وبالطبع الفساد السياسى، وتابع: شخصية إحسان شحاتة تلك الحسناء التي وقعت ضحية مجتمع فاسد، والتي عبرت عنها بحرفية شديدة الفنانة سعاد حسني، وهو أول أدوارها المركبة خلال مسيرتها الفنية.وأضاف: هناك تنوع وعمق شديدان في شخصيات العمل استطاع مخرج كبير بمنزلة صلاح أبوسيف، إدارة هذا التجانس بمنتهى التمكن والإبداع، وتابع: شخصية أحمد مظهر أو «قاسم بيه» لم تظهر كثيرًا في أحداث الفيلم، وهو ما قصده «أبوسيف» للتدليل بأنه المحرك الرئيسي لشخصيات مجتمعه كعرائس الماريونت.واختتم الدكتور سيد موسى حديثه بتحليل شخصية الفيلم الأهم، وهو محجوب عبد الدايم أو الفنان حمدي أحمد، الشاب الجامعى الفقير الذي يعبر عن اتجاه انتهازى لا أخلاقى مقابل الترقي الوظيفى، حتى لو شاركه «قاسم بيه» في زوجته، وهو ما أغضب أهالى محافظة سوهاج، التي ينتمي لها الفنان حمدي أحمد أثناء عرض الفيلم، معتبرين أن أداءه لهذا الدور قد أساء لهم جميعًا، وأصروا على رفع الفيلم من دور العرض بالمحافظة.