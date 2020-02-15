التحفظ على 36 ميكروفون وبطارية غرب الإسكندرية

شن حى غرب الإسكندرية، اليوم السبت، حملات مكبرة لمنع مكبرات الباعة الجائلين، استجابة لشكاوى المواطنين والقضاء على التلوث السمعي، حيث وجه اللواء هشام كمال، رئيس حى غرب باستمرار إعادة الانضباط للشارع السكندري.قام مدير أشغال الطريق ومدير المتابعة الميدانية، بعمل حملة للقضاء على مكبرات الصوت، حيث تم التحفظ على، "9 هورن، 9 ماكينة ميكروفون، 9 بطاريات 9 مايك" بنطاق حى غرب بشوارع، الأمير لؤلؤ، شارع أم السلطان الجديد، شارع الأمان".جاء ذلك بوجود مفتشي إدارة المتابعة الميدانية، للقضاء على الإشغالات، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية إلى جميع الأجهزة التنفيذية لعودة الثغر لرونقها.