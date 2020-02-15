مصرع طفل سقط من أعلى سطح منزله بالبحيرة

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، جراء سقوطه من أعلى منزله أثناء لهوة بقرية قراقص التابعة لدائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز شرطة دمنهور من مستشفى دمنهور بوصول "فارس كامل حرحش" ٥ سنوات ومقيم فى قرية تابعة لمركز دمنهور بادعاء سقوطه من أعلى سطح المنزل.وانتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال أهلية المجني عليه قرروا أنه أثناء قيام المجني عليه باللهو أعلى سطح المنزل بالطابق الثاني اختل توازنه وسقط أرضًا جثة هامدة ولم يتهموا أحدا فى ذلك.تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمنهور العام وجار تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.