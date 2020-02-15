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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن تلتقي بعثة «يونيسيف» لبحث خطة العمل المشتركة

السبت 15/فبراير/2020 - 03:59 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد منظمة يونيسيف برئاسة برونو مايس ممثل منظمة يونيسيف في مصر، لمناقشة خطة العمل المشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة اليونيسيف لعام 2020- 2021.

وفي بداية الاجتماع؛ رحبت الدكتورة نيفين القباج، بوفد منظمة اليونيسيف مؤكدة على أهمية تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع يونيسف لتعزيز خدماتها في قطاعي الحماية والرعاية التي تستهدف الأطفال.

وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات المشتركة وسبل التعاون بينهما، حيث عرض وفد يونيسيف البرامج التي تقوم بها المنظمة حاليًا في مصر، وإمكانية دعم وزارة التضامن الاجتماعي لهذه الأنشطة وجاءت الأنشطة في مجالات التربية الوالدية الإيجابية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في شمال سيناء ومجال اللاجئين ومكافحة الاتجار في البشر والحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية.

وأكدت القباج على الدور الهام لوزارة التضامن الاجتماعي في قيادة ودعم حملة "التربية الوالدية الإيجابية"، حيث إنها تتوافق مع الرؤية الحالية لوزارة التضامن الاجتماعي، كما أشارت إلى أن الوزارة تخضع حاليًا لإعادة هيكلة في قطاعي الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع جهاز التنظيم والإدارة.

ولفتت القباج إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تعديل استراتيجية الرعاية البديلة المزمع إصدارها في شهر مايو 2020، كما تعمل بناء قدرات الجمعيات الأهلية بعد إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

واتفق الجانبان على ترتيب زيارة إلى مركز استضافة ضحايا الاتجار بالبشر، وتنظيم ورشة عمل بحضور جميع الوزارات المعنية لعرض المسودة الأولى لاستراتيجية الحماية الاجتماعية، ومشاركة اليونيسيف مع وزارة التضامن الاجتماعي في وضع نموذج اعتماد الأخصائيين الاجتماعيين للمراجعة والاعتماد.

من جانبه، هنأ برونو مايس ممثل منظمة يونيسيف في مصر الدكتورة نيفين القباج على توليها لحقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، وتمنى لها مزيدًا من النجاح في مهمتها للفترة المقبلة، مشددًا على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف بشكل أساسي إلى تحديد مجالات الشراكة المحتملة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة اليونيسيف وتأكيد نقاط الاتصال بين وزارة التضامن الاجتماعي ويونيسيف.

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