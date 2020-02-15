الثلاثاء.. «تانيس» بمختبر سرديات الإسكندرية

نظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ندوة لمناقشة رواية «تانيس» للأديب أحمد قاصد كريم، يناقشها الناقدتان وداد نوفل ومنال يوسف، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة، مدير المختبر، في تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء 18 فبراير الجاري.



يذكر أن أحمد قاصد كريم، كاتب سردي ومسرحي، عضو مختبر السرديات، عضو جماعة أصيل الأدبية، عضو مجلس إدارة نادي الأدب بقصر التذوق الفنى – سيدي جابر – الإسكندرية.





















حديقة ألعاب للكبار – مجموعة قصصية – الهيئة العامة للكتاب.





وحصلت روايته تانيس (سمك القشرة) على المركز الثالث في المسابقة المركزية بالهيئة العامة لقصور الثقافة عام2019م ومن إصدارات الكاتب:النار – مجموعة قصصية – الهيئة العامة لقصور الثقافة 2018المهجور من سيرة ابن أبي ربيع السكندرى – متوالية نصوص سردية – دار النخبة للطباعة والأبحاث. 2018.تانيس (سمك القشرة) رواية – الهيئة العامة لقصور الثقافة 2019.مكياج ومسرحيات أخرى – مسرح – مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشر 2019.مسرحية الاختيار – مجلة عالم الكتاب عدد يناير 2019.مسرحية ومضات مسرحية – نشرة المهرجان الختامى لنوادي المسرح الدورة 26 –2017 - العدد الأولتحت الطبع:المدن الخراب – رواية – دار المعارف.