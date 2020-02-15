صادرات المنتجات المصرية تامة الصنع تتخطى الـ 40% فى 2019

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من المنتجات المحلية تامة الصنع تخطت الـ40% من جملة الصادرات المصرية خلال عام 2019، إذ ارتفعت قيمتها إلى 12.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2019 مقابل 12 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة ارتفعت أيضًا إلى 6.3 مليار دولار، خلال أول 11 شهرا من عام 2019 مقابل 6 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، لتمثل حوالي 22.3% من جملة صادرات مصر خلال عام 2019.وفي المقابل، تقلصت الصادرات من المواد الخام إلى 2.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2019 تمثل 7.9% من إجمالي الصادرات المصرية، خلال نفس العام، مقابل 2.3 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.وأوضح الإحصاء، أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة ارتفع لـ1.5 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2019 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما بلغت الصادرات من أثاث 208.6 مليون دولار.