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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لتطوير قناطر إسنا

السبت 15/فبراير/2020 - 03:49 م
المرحلة الثانية لتطوير
المرحلة الثانية لتطوير قناطر إسنا
وائل القمحاوى
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بدأ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ واستكمال عدة مشروعات كبرى ضمن خطة العام المالي الحالي، تشمل تأمين وتطوير عدد من القناطر الكبرى منها إسنا، وتحديث أنظمة التشغيل والتحكم والمراقبة.

وتفقد المهندس سعد الحلبي، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندس صلاح عوض مدير عام قناطر إسنا الجديدة، الأعمال الجارية لتحديث أنظمة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة، ضمن أعمال المرحلة الأولى، ومنها مبنى التحكم الرئيسى، بقيمة إجمالية قدرها 120 مليون جنيه. 

وأوضح رئيس الإدارة المركزية، أنه يتم تنفيذ أعمال تدعيم وتحديث الهويس الملاحى الشرقي بقناطر إسنا الجديدة، بالإضافة إلى أعمال جارية في موقع الهويسين الملاحيين للاطمئنان على ضمان استمرارية تشغيلهما وانتظام الملاحة المارة من خلالهما.

وأشار الحلبى، إلى متابعة أعمال المناقشات والدراسات اللازمة لإعداد المواصفات الفنية لعقد المرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة، وذلك فى حضور ممثلى الهيئة القومية للإنتاج الحربى وأساتذة كلية الهندسة فى جامعة القاهرة وممثلي شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.

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