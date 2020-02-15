«الإحصاء»: 3 مليارات دولار وفرًا بسبب الاكتشافات البترولية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحقيق مصر وفرًا من العملة الصعبة قارب 3 مليارات دولار خلال عام 2019، بعد أن أسهمت الاكتشافات البترولية الأخيرة في الحد من الواردات البترولية، وإيقاف استيراد الغاز الطبيعي نهائيًا، ليسجل قيمة صفرية بنهاية عام 2019 مقابل أكثر من مليار دولار خلال العام السابق عليه.وأعلن جهاز الإحصاء، عن راجع واردات مصر من الوقود إلى 9.4 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 12.3 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بنسبة انخفاض بلغت قيمتها 23.4%.