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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضعف المياه فى مناطق بالمنيا بسبب أعمال صيانة

السبت 15/فبراير/2020 - 03:33 م
أعمال صيانة
أعمال صيانة
المنيا - على حسين
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن تطوير المراكز الخدمية داخل الشركة، وذلك ضمن خطة الشركة لتطبيق سياسة منظمة لإرضاء العملاء.

من جانبه، تابع المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، سير العمل بفرع مركز العدوة وعملية تطوير مركز خدمة العملاء.

وأكد أهمية التطوير المستمر لمراكز خدمة العملاء على مستوى مراكز المحافظة، والعمل على رفع كفاءة العاملين وتطوير العمل داخل الشركة، بهدف تقديم أفضل الخدمات المقدمة إلى المواطنين ورفع مستوى الخدمة للعملاء.

كما أعلنت الشركة عن ضعف في ضخ المياه للمنازل بأحياء أرض سلطان وشلبى وعزبة شاهين بمدينة المنيا، وذلك بسبب قيام الشركة بأعمال التطهير للخزان الأراضى بمحطة مياه أرض سلطان البحرية.

وأكدت الشركة أن عملية تطهير الخزان الأرضي وضعف المياه تبدأ اليوم وتستمر لمدة 24 ساعة، وستتم زيادة الضغوط على المحطات الأخرى للتقليل الضعف.

وطالبت الشركة سكان هذه الأحياء والمقيمين فيها بسرعة توفير احتياجاتهم من المياه لحين الانتهاء من عملية التطهير في أسرع وقت ممكن.

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