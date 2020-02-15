حسين الجسمى يحيى حفلًا غنائيًا بحديقة أم الإمارات غدًا

يستعد المطرب حسين الجسمي لإحياء حفل غنائي ضخم، غدًا الأحد، في إمارة أبوظبي بحديقة أم الإمارات، وسط حضور جماهيري كبير من مختلف البلدان العربية.ويقدم حسين الجسمي، خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي اشتهر بها منذ بدايته الفنية وحتى الآن، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.وكان آخر حفلات الفنان حسين الجسمي، ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض، في موسم الرياض، والذي نظمته الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بالإضافة إلى إحياء حفل افتتاح الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوق، وتألق خلال الحفل وسط حضور كبير من قبل الجمهور في حديقة البرج وسط مدينة دبي، وشارك في الحفل الفنانة شيرين عبدالوهاب.